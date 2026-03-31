В Саудовской Аравии обломки перехваченного беспилотника упали в Эль-Хардже, пострадали два человека

ЭР-РИЯД, 31 марта 2026 года (WAM) -- Служба гражданской обороны Саудовской Аравии сообщила, что обломки перехваченного беспилотника упали на три дома и несколько автомобилей в жилом районе мухафазы Эль-Хардж.

Как передает Саудовское агентство печати, официальный представитель службы заявил, что в результате падения обломков два человека получили легкие травмы. Один из пострадавших был выписан из больницы после оказания необходимой медицинской помощи. Также был причинен незначительный материальный ущерб.