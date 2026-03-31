Президент ОАЭ и премьер-министр Греции обсудили ситуацию в регионе и двусторонние отношения

АБУ-ДАБИ, 31 марта 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян сегодня провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

В ходе разговора стороны обсудили продолжающуюся военную эскалацию в регионе и ее серьезные последствия для региональной и международной стабильности, а также ее влияние на безопасность судоходства и мировую экономику.

Премьер-министр Греции вновь подтвердил осуждение продолжающихся иранских террористических атак, направленных против ОАЭ и других стран региона, включая удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре. Он отметил, что такие действия являются нарушением суверенитета, международного права и Устава ООН.

Стороны также рассмотрели различные аспекты двустороннего сотрудничества и пути дальнейшего укрепления связей в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами в интересах их общего развития.