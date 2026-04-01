Президент ОАЭ принял министра национальной обороны Греции

АБУ-ДАБИ, 31 марта 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян сегодня принял министра национальной обороны Греции Никоса Дендиаса.

В ходе встречи министр передал президенту ОАЭ приветствие от премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, а также пожелания безопасности и процветания ОАЭ.

Стороны обсудили сотрудничество между двумя странами и пути укрепления двусторонних связей, в частности в оборонной сфере.

Стороны также обсудили ситуацию в регионе на фоне продолжающейся военной эскалации и ее последствия для региональной и международной безопасности и стабильности. Отдельное внимание было уделено продолжающейся иранской террористической агрессии против ОАЭ и других стран региона, включая атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру. Никос Дендиас вновь подтвердил осуждение Грецией этой агрессии, подчеркнув, что она является нарушением суверенитета и международного права и подрывает региональную безопасность и стабильность.