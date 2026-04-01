Трамп заявил, что США могут завершить военные операции в Иране в течение двух-трех недель

ВАШИНГТОН, 1 апреля 2026 года (WAM) -- Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут завершить военные операции в Иране в течение двух-трех недель.

Во вторник, выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп сказал, что достижение соглашения с Тегераном не является условием для прекращения войны. По его словам, новый срок превышает ранее озвученные Белым домом оценки, согласно которым война должна была продлиться от четырех до шести недель.

Президент США также заявил, что Вашингтон достиг своей основной цели — не допустить получения Ираном ядерного оружия. При этом, по его словам, недавние изменения в иранском режиме не входили в число запланированных целей.

Трамп добавил, что в настоящее время Вашингтон ведет переговоры с Тегераном. Он назвал участие иранских официальных лиц в переговорах, направленных на достижение соглашения, позитивным шагом, подчеркнув при этом, что отсутствие такого соглашения не помешает завершению войны.