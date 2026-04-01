При крушении военного самолета Ан-26 в Крыму погибли 29 человек

МОСКВА, 1 апреля 2026 года (WAM) -- В результате крушения российского военно-транспортного самолета Ан-26 в Крыму погибли 29 человек, в том числе шесть членов экипажа и 23 пассажира. По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность.

Министерство обороны России подтвердило, что обломки самолета были обнаружены после того, как 31 марта около 18:00 по московскому времени с ним была потеряна связь во время планового полета. В ведомстве добавили, что на месте крушения работает специализированная комиссия.