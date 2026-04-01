Гражданская авиация Кувейта: враждебные иранские беспилотники атаковали топливные хранилища международного аэропорта

КУВЕЙТ, 1 апреля 2026 года (WAM) -- Международный аэропорт Кувейта сегодня подвергся открытой атаке с применением враждебных беспилотников, запущенных Ираном и поддерживаемыми им вооруженными группировками. Целью удара стали топливные хранилища компании Kuwait Aviation Fuelling Company (KAFCO), расположенные на территории аэропорта.

В результате возник крупный пожар и был причинен значительный материальный ущерб. Пострадавших нет.

Как передает Кувейтское информационное агентство, официальный представитель Главного управления гражданской авиации Абдулла Ар-Раджи заявил, что экстренные службы и профильные ведомства немедленно приступили к ликвидации последствий инцидента.