Минобороны Катара сообщило о перехвате двух крылатых ракет, третья попала в нефтяной танкер, пострадавших нет

ДОХА, 1 апреля 2026 года (WAM) -- Катар сообщил, что в среду подвергся атаке трех крылатых ракет, запущенных из Ирана.

Как передает Катарское информационное агентство, Министерство обороны страны заявило, что вооруженные силы успешно перехватили две из этих ракет, тогда как третья попала в нефтяной танкер, арендованный Qatar Energy и находившийся в территориальных водах страны.

В министерстве добавили, что были приняты необходимые меры и налажена координация с профильными ведомствами для эвакуации танкера, на борту которого находился 21 член экипажа. Пострадавших нет.