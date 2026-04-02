ОАЭ заявили, что иранская община является частью общества страны

АБУ-ДАБИ, 2 апреля 2026 года (WAM) -- Министерство иностранных дел ОАЭ заявило, что иранская община в стране пользуется уважением и является частью общества, внося вклад в его многообразие и открытость.

В ОАЭ проживают представители более 200 национальностей. В ведомстве подчеркнули, что это отражает приверженность страны принципам мирного сосуществования и терпимости.

В министерстве также отметили, что на фоне появившихся в СМИ недостоверных сообщений о статусе проживания иранской общины ОАЭ заверяют: все решения принимаются в рамках четких правил и процедур, направленных на обеспечение безопасности и благополучия всех жителей без исключения.

Министерство иностранных дел подтвердило, что ОАЭ продолжают обеспечивать безопасную и стабильную среду, основанную на верховенстве закона, защищая права всех жителей и придерживаясь принципов терпимости и мирного сосуществования.