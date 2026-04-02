Бахрейн: перехвачены и уничтожены 188 ракет и 429 беспилотников с начала иранских атак

МАНАМА, 2 апреля 2026 года (WAM) -- Главное командование Сил обороны Бахрейна заявило, что системы противовоздушной обороны с начала иранской агрессии перехватили и уничтожили 188 ракет и 429 беспилотных летательных аппаратов, нацеленных на территорию королевства.

В заявлении, распространенном через агентство новостей BNA, подчеркивается, что использование баллистических ракет и беспилотников для ударов по гражданским объектам и частной собственности является грубым нарушением международного гуманитарного права и Устава ООН. Отмечается, что такие неизбирательные атаки представляют прямую угрозу региональному миру и безопасности.