Силы ПВО ОАЭ перехватили 19 баллистических ракет и 26 беспилотников

АБУ-ДАБИ, 2 апреля 2026 года (WAM) -- Силы противовоздушной обороны ОАЭ 2 апреля 2026 года перехватили 19 баллистических ракет и 26 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Ирана.

С начала открытых иранских атак силы ПВО ОАЭ перехватили 457 баллистических ракет, 19 крылатых ракет и 2038 беспилотников.

В результате атак погибли двое военнослужащих, исполнявших свой национальный долг, а также гражданский специалист из Марокко, работавший по контракту с вооруженными силами. Кроме того, погибли девять человек — граждане Пакистана, Непала, Бангладеш, Палестины и Индии.

Ранения получили в общей сложности 191 человек. Травмы варьируются от легких до средней тяжести и тяжелых. Среди пострадавших — граждане ОАЭ, Египта, Судана, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Азербайджана, Йемена, Уганды, Эритреи, Ливана, Афганистана, Бахрейна, Коморских островов, Турции, Ирака, Непала, Нигерии, Омана, Иордании, Палестины, Ганы, Индонезии, Швеции и Туниса.