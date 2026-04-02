Президент ОАЭ и король Иордании обсудили по телефону ситуацию в регионе и двустороннее сотрудничество

АБУ-ДАБИ, 2 апреля 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян сегодня провел телефонный разговор с королем Иорданского Хашимитского Королевства Его Величеством Абдаллой II бин Аль-Хусейном, в ходе которого стороны обсудили развитие ситуации в регионе и ее серьезные последствия для региональной и международной безопасности и стабильности.

Стороны также обсудили продолжающуюся иранскую террористическую агрессию, направленную против ОАЭ, Иордании и других стран региона, подчеркнув, что она представляет собой нарушение суверенитета и международного права, а также угрозу региональному миру и безопасности.

Кроме того, стороны рассмотрели братские отношения между ОАЭ и Иорданией и различные аспекты двустороннего сотрудничества, подтвердив приверженность продолжению консультаций и координации в интересах обеих стран и их народов.