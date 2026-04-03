Трамп отправил в отставку генпрокурора США Пэм Бонди

ВАШИНГТОН, 3 апреля 2026 года (WAM) -- Президент США Дональд Трамп отправил в отставку генерального прокурора страны Пэм Бонди и назначил ее заместителя Тодда Бланша временно исполняющим обязанности главы ведомства.

В публикации в социальных сетях Трамп поблагодарил Бонди за работу, назвав ее «великим американским патриотом и преданным другом», а также отметил ее вклад в борьбу с преступностью.

В свою очередь Пэм Бонди заявила, что для нее было честью возглавлять усилия администрации Трампа, направленные на повышение безопасности и стабильности в США.