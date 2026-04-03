Беспилотники атаковали НПЗ Мина Аль-Ахмади в Кувейте, возникли пожары

КУВЕЙТ, 3 апреля 2026 года (WAM) -- Нефтеперерабатывающий завод Мина Аль-Ахмади в Кувейте подвергся атаке беспилотников рано утром в пятницу. В результате удара на действующих производственных установках вспыхнули пожары, однако, по предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщила Kuwait Petroleum Corporation, аварийные и пожарные службы немедленно приступили к ликвидации возгорания в рамках утвержденного плана экстренного реагирования. Основная задача — локализовать огонь и не допустить его распространения на другие объекты предприятия.

В компании подчеркнули, что все необходимые меры предосторожности уже приняты для обеспечения безопасности сотрудников и защиты инфраструктуры завода.

По данным Kuwait News Agency (KUNA), ситуация находится под контролем.