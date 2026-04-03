Шарджа заявила о высокой эффективности системы продовольственной безопасности ОАЭ

ШАРДЖА, 3 апреля 2026 года (WAM) -- Председатель Департамента сельского хозяйства и животноводства Шарджи, генеральный директор производственного учреждения EKTIFA доктор Халифа Мусабах Аль Тунайджи заявил, что система продовольственной безопасности ОАЭ показала высокую эффективность.

По его словам, департамент и учреждение работают в рамках более широкой национальной системы под эгидой Совета по продовольственной безопасности ОАЭ, в тесной координации со всеми участниками совета.

Он отметил взаимодействие с Министерством промышленности и передовых технологий, Министерством экономики и туризма, Министерством по вопросам изменения климата и окружающей среды, а также Советом по продовольственной безопасности ОАЭ в управлении стратегическими запасами продовольствия страны. Эта работа осуществляется через координационные совещания высокого уровня с целью обеспечения продовольственной безопасности при любых обстоятельствах.

В интервью агентству WAM Аль Тунайджи отметил, что ОАЭ придерживаются проактивного подхода к обеспечению продовольственной безопасности и уже продемонстрировали высокую устойчивость в период пандемии COVID-19, кризиса между Россией и Украиной, а также засухи, затронувшей ключевые страны-поставщики.

Он добавил, что в настоящее время страна располагает достаточными запасами продовольствия на срок до шести месяцев, включая основные продукты и корма для животных, что обеспечивает готовность к любым чрезвычайным ситуациям.

Аль Тунайджи сообщил, что EKTIFA работает на полной мощности, а вся продукция направляется на местный рынок. Производство молока достигло 130 тыс. литров в день и, как ожидается, к 2029 году вырастет до 300 тыс. литров в день, что позволит обеспечивать более 1 млн человек Сейчас предприятие производит 7 тыс. птиц в день. В дальнейшем этот показатель планируется увеличить до 16 тыс., а затем — до 25-26 тыс. Он отметил, что по указанию члена Верховного совета и правителя Шарджи Его Высочества шейха доктора Султана бин Мохаммеда Аль Касими производство расширяется, для этого выделены дополнительные земельные участки, что позволит довести объем производства до 25-26 тыс. птиц в день.

Он также добавил, что департамент через фермы Gheras ежедневно поставляет на рынок сезонные овощи и фрукты.

Аль Тунайджи сообщил, что в соответствии с указаниями Его Высочества правителя Шарджи департамент планирует в этом и следующем году вывести на местный рынок 140 продовольственных товаров в поддержку национальных производственных цепочек в сфере продовольствия. В их числе широкий ассортимент молочной продукции, сыров, сливочного масла и животных жиров. Этот проект реализуется в соответствии с видением Его Высочества, предусматривающим переход от гидрогенизированных растительных масел к натуральным животным жирам в пищевом производстве. Кроме того, планируется выпуск различных видов хлебобулочных изделий. Он также отметил, что органическая продукция EKTIFA реализуется по конкурентоспособным ценам, чтобы быть доступной для потребителей, в соответствии с указаниями Его Высочества. Среди будущих новинок — молоко с высоким содержанием белка для спортсменов, в котором содержание натурального белка достигает 43% против 34% у аналогичной продукции на рынке, а также греческий йогурт.

Аль Тунайджи отметил, что продолжается работа по созданию заводов по производству сыра, сливочного масла, топленого масла, кетчупа, томатной пасты и фруктового джема. По его словам, все производственные ресурсы обеспечиваются внутри системы EKTIFA, что способствует развитию циклической экономики и позволяет сохранять высокую пищевую ценность продукции.

Он сообщил, что убойный цех и предприятие по переработке птицы находятся на завершающей стадии строительства и, как ожидается, начнут работу к концу мая. Одновременно завершается строительство завода по производству кормов для животных.

Он также рассказал о проекте Hasad — совместной инициативе департамента и местных фермеров в сфере контрактного земледелия. Проект направлен на упорядочение производства и сбыта сельхозпродукции, предотвращение перенасыщения рынка и обеспечение справедливых цен.