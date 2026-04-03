Иран атаковал в Кувейте электростанцию с опреснительной установкой

КУВЕЙТ, 3 апреля 2026 года (WAM) -- Министерство электроэнергетики, водных ресурсов и возобновляемой энергетики Кувейта сообщило, что одна из электростанций с опреснительной установкой подверглась атаке со стороны Ирана.

Как передает агентство KUNA, официальный представитель министерства Фатима Хаят заявила, что атака произошла на рассвете в пятницу, в результате чего часть оборудования получила повреждения.

Она добавила, что технические и аварийные службы немедленно приступили к работе в соответствии с утвержденными планами экстренного реагирования, чтобы устранить последствия инцидента и сохранить производственную эффективность.