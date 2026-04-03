Силы ПВО ОАЭ перехватили 18 баллистических ракет, 4 крылатые ракеты и 47 беспилотников

АБУ-ДАБИ, 3 апреля 2026 года (WAM) -- Силы противовоздушной обороны ОАЭ в пятницу отразили атаку с применением 18 баллистических ракет, 4 крылатых ракет и 47 беспилотников, запущенных с территории Ирана. С начала открытых иранских атак ПВО ОАЭ перехватили 475 баллистических ракет, 23 крылатые ракеты и 2085 беспилотников.

В результате атак погибли двое военнослужащих, исполнявших свой национальный долг, а также гражданин Марокко, работавший по контракту с вооруженными силами. Кроме того, погибли 9 человек — граждане Пакистана, Непала, Бангладеш, Палестины и Индии.

Еще 203 человека получили ранения различной степени тяжести — от легких до тяжелых. Среди пострадавших граждане ОАЭ, Египта, Судана, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Азербайджана, Йемена, Уганды, Эритреи, Ливана, Афганистана, Бахрейна, Коморских Островов, Турции, Ирака, Непала, Нигерии, Омана, Иордании, Палестины, Ганы, Индонезии, Швеции и Туниса.