Силы ПВО ОАЭ отразили 23 баллистические ракеты и 56 беспилотников, запущенных из Ирана

АБУ-ДАБИ, 4 апреля 2026 года (WAM) -- Средства противовоздушной обороны ОАЭ отразили 23 баллистические ракеты и 56 беспилотников, запущенных из Ирана.

С начала открытых иранских атак силы ПВО ОАЭ перехватили 498 баллистических ракет, 23 крылатые ракеты и 2141 беспилотник.

В результате атак погибли двое военнослужащих при исполнении служебного долга, а также гражданский специалист из Марокко, работавший по контракту с вооруженными силами. Кроме того, погибли 10 человек — граждане Пакистана, Непала, Бангладеш, Палестины, Индии и Египта.

В общей сложности ранения получили 217 человек, от легких до тяжелых. По данным властей, пострадавшие — граждане ОАЭ, Египта, Судана, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Азербайджана, Йемена, Уганды, Эритреи, Ливана, Афганистана, Бахрейна, Коморских Островов, Турции, Ирака, Непала, Нигерии, Омана, Иордании, Палестины, Ганы, Индонезии, Швеции, Туниса, Марокко и России.