ОАЭ самым решительным образом осудили акты вандализма и нападение на свое посольство в Дамаске

АБУ-ДАБИ, 4 апреля 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты самым решительным образом осудили беспорядки, вандализм и нападения на свое посольство, а также на резиденцию главы дипмиссии в Дамаске.

ОАЭ вновь подтвердили свое категорическое неприятие и осуждение подобных действий, в том числе направленных против государственных символов страны.

В заявлении министерства иностранных дел ОАЭ подчеркивается категорическое неприятие подобных действий и необходимость обеспечения защиты дипломатических объектов, миссий и их персонала в соответствии с международным правом и нормами, прежде всего Венской конвенцией о дипломатических сношениях, гарантирующей неприкосновенность дипломатических помещений и защиту дипломатического персонала.

ОАЭ призвали Сирийскую Арабскую Республику выполнить свои обязательства по защите посольства и его сотрудников, расследовать обстоятельства этих нападений, не допустить их повторения и принять все необходимые правовые меры для привлечения виновных к ответственности.