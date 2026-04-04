ОАЭ самым решительным образом осудили теракт в ДР Конго

АБУ-ДАБИ, 4 апреля 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты самым решительным образом осудили террористический акт в городе Бафвакоа в Демократической Республике Конго, в результате которого погибли десятки людей.

В заявлении министерства иностранных дел ОАЭ подчеркивается, что страна решительно осуждает подобные преступные действия и вновь заявляет о своем неизменном неприятии всех форм насилия, экстремизма и терроризма, направленных на подрыв безопасности и стабильности.

Министерство выразило искренние соболезнования и сочувствие семьям погибших, а также правительству и народу Демократической Республики Конго.