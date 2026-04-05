Силы ПВО ОАЭ перехватили девять баллистических ракет, одну крылатую ракету и 50 беспилотников

АБУ-ДАБИ, 5 апреля 2026 года (WAM) -- Министерство обороны ОАЭ сообщило, что в воскресенье системы противовоздушной обороны страны перехватили девять баллистических ракет, одну крылатую ракету и 50 беспилотников, запущенных из Ирана. За последние часы погибших и пострадавших не зафиксировано.

С начала иранских атак средства ПВО ОАЭ перехватили 507 баллистических ракет, 24 крылатые ракеты и 2191 беспилотник.

В результате атак погибли двое военнослужащих при исполнении служебного долга, а также гражданский специалист из Марокко, работавший по контракту с вооруженными силами. Кроме того, погибли 10 человек — граждане Пакистана, Непала, Бангладеш, Палестины, Индии и Египта.

В общей сложности ранения получили 217 человек. По данным властей, пострадавшие — граждане ОАЭ, Египта, Судана, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Азербайджана, Йемена, Уганды, Эритреи, Ливана, Афганистана, Бахрейна, Коморских Островов, Турции, Ирака, Непала, Нигерии, Омана, Иордании, Палестины, Ганы, Индонезии, Швеции, Туниса, Марокко и России.

Министерство обороны ОАЭ подтвердило, что полностью готово к отражению любых угроз и будет решительно пресекать любые попытки подорвать безопасность страны, обеспечивая защиту ее суверенитета, безопасности и стабильности, а также ее интересов и национального потенциала.