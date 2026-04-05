Иордания осудила нападение на посольство ОАЭ в Дамаске

АММАН, 5 апреля 2026 года (WAM) -- Иордания в воскресенье осудила нападения на посольство Объединенных Арабских Эмиратов и резиденцию главы дипмиссии в Дамаске, а также недопустимые действия в отношении государственных символов ОАЭ.

Как передает агентство Petra, официальный представитель министерства иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Фуад Маджали призвал обеспечить полную защиту дипломатов и дипломатических объектов в соответствии с международным правом и Венской конвенцией 1961 года.