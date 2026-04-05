Четверо граждан азиатских стран пострадали в результате инцидента с падением осколков в порту Хор-Факкан

ШАРДЖА, 5 апреля 2026 года (WAM) -- Один гражданин Непала получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу после инцидента с падением осколков в порту Хор-Факкан. Еще трое граждан Пакистана получили легкие и средней степени тяжести ранения в результате падения осколков после успешного перехвата цели эмиратскими средствами ПВО.

Как сообщает Бюро по связям со СМИ правительства Шарджи со ссылкой на компетентные органы, экстренным службам удалось локализовать возгорание на месте происшествия. В настоящее время продолжается проливка, пожар был оперативно локализован.