Президенты ОАЭ и Сирии обсудили двусторонние отношения и развитие ситуации в регионе

АБУ-ДАБИ, 5 апреля 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян и президент Сирийской Арабской Республики Ахмед аш-Шараа в ходе телефонного разговора обсудили братские отношения между двумя странами и пути укрепления сотрудничества в интересах обеих сторон и их народов.

Ахмед аш-Шараа подчеркнул глубину связей между ОАЭ и Сирией.

Стороны также обсудили ситуацию в регионе и ее серьезные последствия для безопасности и стабильности на фоне продолжающейся иранской террористической агрессии против ОАЭ и других стран региона, включая атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. Президенты ОАЭ и Сирии отметили, что это является нарушением суверенитета стран, международного права и Устава ООН.