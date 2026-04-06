Силы обороны Бахрейна: с начала иранских атак перехвачены 188 ракет и 468 беспилотников

МАНАМА, 6 апреля 2026 года (WAM) -- Главное командование Сил обороны Бахрейна сообщило, что с начала враждебной иранской агрессии средства ПВО перехватили и уничтожили 188 баллистических ракет и 468 беспилотников.

Как передает Бахрейнское информационное агентство (BNA), Главное командование Сил обороны Бахрейна заявило, что применение баллистических ракет и беспилотников для ударов по гражданским объектам и частной собственности является грубым нарушением международного гуманитарного права и Устава ООН.

В заявлении также подчеркивается, что эти неизбирательные преступные атаки представляют прямую угрозу региональному миру и безопасности.