Силы ПВО ОАЭ перехватили 12 баллистических ракет, две крылатые ракеты и 19 беспилотников

АБУ-ДАБИ, 6 апреля 2026 года (WAM) -- Министерство обороны ОАЭ сообщило, что в понедельник, 6 апреля, средства ПВО страны перехватили 12 баллистических ракет, две крылатые ракеты и 19 беспилотников, запущенных из Ирана.

С начала открытых иранских атак силы ПВО ОАЭ перехватили в общей сложности 519 баллистических ракет, 26 крылатых ракет и 2210 беспилотников.

В результате сегодняшних атак ранения различной степени тяжести получили четыре человека. Общее число пострадавших достигло 221. Среди них граждане ОАЭ, Египта, Судана, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Азербайджана, Йемена, Уганды, Эритреи, Ливана, Афганистана, Бахрейна, Коморских Островов, Турции, Ирака, Непала, Нигерии, Омана, Иордании, Палестины, Ганы, Индонезии, Швеции, Туниса, Марокко и России.

С начала атак погибли два военнослужащих, кроме того, погиб гражданский специалист из Марокко, работавший по контракту с вооруженными силами ОАЭ.

Общее число погибших среди гражданского населения достигло 10 человек — это граждане Пакистана, Непала, Бангладеш, Палестины, Индии и Египта.