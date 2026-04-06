Минобороны Кувейта сообщило об обнаружении 14 баллистических ракет и 46 беспилотников за сутки

КУВЕЙТ, 6 апреля 2026 года (WAM) -- Министерство обороны Кувейта в понедельник сообщило, что за последние 24 часа вооруженные силы страны зафиксировали в воздушном пространстве 14 баллистических ракет, две крылатые ракеты и 46 враждебных беспилотников. Все цели были нейтрализованы в соответствии с установленными процедурами.

Об этом в ходе ежедневного брифинга для СМИ по последним событиям и оперативной обстановке на фоне продолжающихся иранских атак на Кувейт заявил официальный представитель министерства полковник штаба Сауд Аль-Атван.

Как передает агентство KUNA, Аль-Атван сообщил, что в жилом районе на севере страны упали обломки, в результате чего есть пострадавшие. Компетентные органы оперативно отреагировали, действуя в соответствии с утвержденными процедурами.

Аль-Атван добавил, что подразделение сухопутных войск по обезвреживанию взрывоопасных предметов рассмотрело 22 сообщения, а армейские пожарные службы приняли меры по трем происшествиям. Во всех случаях действия велись в соответствии с установленными протоколами.