В Бахрейне арестованы подозреваемые в шпионаже в пользу иранской разведки и КСИР

МАНАМА, 6 апреля 2026 (WAM) -- Прокуратура Бахрейна постановила арестовать нескольких человек, ранее задержанных по обвинению в шпионаже в пользу иранских разведслужб и Корпуса стражей исламской революции.

Как заявил руководитель прокуратуры по делам о терроризме в комментарии, распространенном Бахрейнским информационным агентством, прокуратура получила от службы разведки уведомление о задержании ряда подозреваемых по итогам расследования, выявившего их связи с иранскими разведслужбами и КСИР.

По его словам, подозреваемые получали задания вести наблюдение за важными объектами в Бахрейне, собирать и передавать информацию о них для последующего нанесения ударов, а также документировать последствия атак, фотографируя разрушения и ущерб, причиненные королевству.

Он добавил, что прокуратура начала расследование, допросила подозреваемых и постановила арестовать их на время дальнейшего разбирательства.