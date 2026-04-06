Эмир Катара и президент Франции обсудили иранскую агрессию и риски для глобальной энергобезопасности

ДОХА, 6 апреля 2026 года (WAM) -- Эмир Катара Его Высочество шейх Тамим бин Хамад Аль Тани провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщает Катарское информационное агентство (QNA), стороны обсудили развитие ситуации в регионе на фоне продолжающихся иранских атак на Катар, а также их последствия для региональной и международной безопасности и стабильности.

Собеседники также обменялись мнениями о влиянии эскалации на мировые поставки энергоносителей и подчеркнули важность активизации международных усилий для обеспечения стабильности и бесперебойности поставок.

Стороны также подчеркнули важность деэскалации, особенно с учетом ее значения для глобальной энергетической безопасности.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию в Ливане и подчеркнули необходимость активизировать усилия по снижению напряженности и обеспечению стабильности в регионе.