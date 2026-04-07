Объем сделок с недвижимостью в Аджмане в марте достиг 1,66 млрд дирхамов

АДЖМАН, 7 апреля 2026 года (WAM) -- Департамент земельных ресурсов и регулирования недвижимости Аджмана сообщил, что в марте на рынке недвижимости эмирата было зарегистрировано 938 сделок на общую сумму 1,66 млрд дирхамов.

Генеральный директор департамента Омар бин Омайр Аль Мухайри заявил, что мартовские показатели отражают стабильность рынка недвижимости Аджмана и его сохраняющуюся положительную динамику.

В районе Аль Амера была зафиксирована самая высокая стоимость продаж — 185 млн дирхамов. Общий объем торгов в эмирате составил 1,2 млрд дирхамов по итогам 680 сделок.

Департамент также зарегистрировал 168 ипотечных сделок на общую сумму 305 млн дирхамов. Наибольшая стоимость ипотеки была зафиксирована в районе Al Jurf Industrial 3 и составила 24,4 млн дирхамов.

Комплекс Emirates City возглавил список крупнейших проектов по объему сделок, за ним следуют City Towers и Ajman One. Среди районов первое место по активности занял Al Helio 2, далее идут Al Zahia и Al Helio 1.