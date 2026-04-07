Российские ученые нашли способ использовать ель в создании антикоагулянтных лекарств

КРАСНОЯРСК, 7 апреля 2026 года (WAM) -- Российские ученые модифицировали полисахарид (сложный углевод) из древесины ели, а также повысили его способность предотвращать свертывание крови и нейтрализовывать свободные радикалы. Это поможет создать новые лекарства и биосовместимые материалы, которые не вызывают образование тромбов. Об исследовании сообщается на сайте Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), передает TV BRICS.

Современная фармацевтика ищет способы создания лекарств с меньшими побочными эффектами. Использование веществ природного происхождения, таких как растительные полисахариды, открывает подобные перспективы. Полисахариды биосовместимы, нетоксичны и имеют биологическую активность, а получить их можно из растительных отходов сельскохозяйственной и деревообрабатывающей промышленности.

Российские химики получили полисахарид галактоглюкоманнан (природный биополимер) из древесины обыкновенной ели (Picea abies) и модифицировали его молекулами с сульфатными группами. Введение сульфатных групп обеспечило новым производным лучшую растворимость в воде по сравнению с исходным полисахаридом, а также увеличило их антикоагулянтную и антиоксидантную активность.

Наибольшую эффективность в тестах на антикоагулянтную активность и свертываемость крови продемонстрировали образцы, полученные при наибольшей длительности сульфатирования и наибольшим количеством сульфатных групп в структуре. Их активность выросла в сотни раз по сравнению с исходным полисахаридом. При этом они могли на 96 процентов нейтрализовать модельные свободные радикалы, сочетая, таким образом, сразу два полезных свойства.

Сульфатирование изменило механизм действия полимера. Понимание этих механизмов позволит ученым в дальнейшем целенаправленно «настраивать» свойства биополимеров под конкретные задачи.

«Понимание механизма нейтрализации свободных радикалов имеет решающее значение для разработки эффективных лекарственных систем, особенно в тех случаях, когда преобладают окислительные процессы. В перспективе такие модифицированные биополимеры могут стать основой для создания контролируемых носителей лекарств, инкапсулирующих материалов и биологически активных добавок, что будет способствовать развитию отечественной фармацевтики», – отметила кандидат химических наук, научный сотрудник Института химии и химической технологии СО РАН Валентина Боровкова.

Вместе с сотрудниками Красноярского научного центра СО РАН исследованием занимались их коллеги из Сибирского федерального университета и Министерства здравоохранения России.