Системы ПВО ОАЭ перехватили одну баллистическую ракету и 11 беспилотников

АБУ-ДАБИ, 7 апреля 2026 года (WAM) -- Министерство обороны ОАЭ сообщило, что 7 апреля 2026 года системы противовоздушной обороны страны успешно перехватили одну баллистическую ракету и 11 беспилотных летательных аппаратов, запущенных из Ирана.

С начала открытых иранских атак силы ПВО ОАЭ перехватили в общей сложности 520 баллистических ракет, 26 крылатых ракет и 2 221 беспилотник.

За последние часы сообщений о погибших и пострадавших не поступало.

С начала открытых иранских атак число погибших достигло двух человек, помимо гражданина Марокко, работавшего по контракту с вооруженными силами. Общее число погибших среди гражданского населения составляет 10 человек — это граждане Пакистана, Непала, Бангладеш, Палестины, Индии и Египта.

Общее число пострадавших с начала открытых иранских атак достигло 221. Среди них граждане ОАЭ, Египта, Судана, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Азербайджана, Йемена, Уганды, Эритреи, Ливана, Афганистана, Бахрейна, Коморских Островов, Турции, Ирака, Непала, Нигерии, Омана, Иордании, Палестины, Ганы, Индонезии, Швеции, Туниса, Марокко и России.