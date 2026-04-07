Минобороны Кувейта зафиксировало 17 беспилотников за сутки, ущерба не зафиксировано

КУВЕЙТ, 7 апреля 2026 года (WAM) -- Министерство обороны Кувейта сообщило во вторник, что за сутки вооруженные силы страны зафиксировали в воздушном пространстве 17 враждебных беспилотников.

Как передает Кувейтское информационное агентство KUNA, все цели были нейтрализованы в соответствии с установленными процедурами, ущерба и пострадавших нет.

Официальный представитель министерства обороны полковник штаба Сауд Аль-Атван заявил об этом в ходе ежедневного брифинга для СМИ о последних событиях и оперативной обстановке на фоне продолжающихся иранских атак на Кувейт.

Аль-Атван добавил, что подразделение сухопутных войск по обезвреживанию взрывоопасных предметов рассмотрело 15 сообщений в соответствии с утвержденными процедурами.