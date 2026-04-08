Трамп согласился на двухнедельное перемирие с Ираном при условии открытия Ормузского пролива

ВАШИНГТОН, 8 апреля 2026 года (WAM) -- Президент США Дональд Трамп во вторник, за несколько часов до объявленного им крайнего срока, заявил, что согласился приостановить удары по Ирану на две недели, приняв предложенное посредниками перемирие.

Трамп сообщил, что провел переговоры с руководством Пакистана. Эта страна выступает посредником между Вашингтоном и Тегераном и предложила двухнедельное прекращение огня.

Трамп написал в социальной сети, что по итогам переговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром согласен приостановить удары по Ирану на две недели, если Тегеран согласится на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива. По его словам, пакистанская сторона призвала его воздержаться от применения силы против Ирана уже этой ночью.

Он добавил, что речь идет о двустороннем прекращении огня.

«Мы уже достигли всех военных целей и продвинулись дальше намеченного, а также значительно приблизились к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире с Ираном и мире на Ближнем Востоке», — отметил он.

По словам Трампа, США получили от Ирана предложение из 10 пунктов и рассматривают его как рабочую основу для переговоров.

«Почти по всем ранее спорным вопросам между США и Ираном уже достигнуто согласие, однако двухнедельный период позволит завершить и оформить соглашение», — заявил он.