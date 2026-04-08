Национальный институт по правам человека проводит мониторинг последствий иранских атак в ОАЭ

АБУ-ДАБИ, 8 апреля 2026 года (WAM) -- Делегация Национального института по правам человека во главе с председателем учреждения доктором Салемом Аль-Неяди посетила ряд объектов в ОАЭ для оценки последствий иранских атак, которые напрямую нарушают ряд основополагающих норм международного права в области прав человека.

Делегация посетила объекты критически важной инфраструктуры, медицинские учреждения и жилые районы в рамках работы института по защите и продвижению прав человека.

В ходе визитов делегация ознакомилась с мерами по оказанию помощи пострадавшим, а также с действиями по обеспечению общественной безопасности и реагированию в соответствии с международными стандартами в области прав человека.

Эти визиты являются частью работы института по мониторингу ситуации в области прав человека и защите прав человека на всей территории ОАЭ.