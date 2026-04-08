ОАЭ решительно осудили штурм и вандализм в отношении консульства Кувейта в Басре

АБУ-ДАБИ, 8 апреля 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты самым решительным образом осудили штурм генерального консульства Государства Кувейт в Басре, акты вандализма и сопровождавшие их нападения.

В заявлении МИД ОАЭ подчеркнул категорическое неприятие подобных действий и необходимость защиты дипломатических объектов и их персонала в соответствии с международным правом, в частности Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

ОАЭ призвали власти Ирака выполнить свои обязательства по защите консульства и его сотрудников, расследовать обстоятельства произошедшего, предотвратить повторение подобных инцидентов и привлечь виновных к ответственности.