Полиция Абу-Даби задержала 375 человек за распространение недостоверной информации

АБУ-ДАБИ, 8 апреля 2026 года (WAM) -- Полиция Абу-Даби сообщила о задержании 375 человек различных национальностей за съемку инцидентов и публикацию в социальных сетях недостоверной информации, связанной с текущими событиями. Материалы по делу переданы в прокуратуру для принятия предусмотренных законом мер.

В полиции заявили, что совместно с профильными структурами эмирата продолжают обеспечивать безопасность, и подчеркнули, что подобные действия нарушают закон и подрывают стабильность в обществе.

В ведомстве отметили, что, несмотря на неоднократные предупреждения, некоторые лица нарушили предписания. Полиция подчеркнула, что не потерпит распространения паники и манипулирования общественным мнением, поскольку такие действия наказуемы по закону.

Полиция призвала общественность ответственно относиться к распространению информации, опираться на официальные источники и воздерживаться от распространения слухов и публикации непроверенных сообщений.







