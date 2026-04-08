ОАЭ выразили разочарование из-за неспособности СБ ООН предпринять действия в связи с кризисом в Ормузском проливе

НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты выразили глубокое разочарование в связи с тем, что Совет Безопасности ООН не смог принять решительные меры для реагирования на глобальные последствия незаконного закрытия Ираном Ормузского пролива. Совет Безопасности не принял резолюцию, внесенную Бахрейном от имени ОАЭ, Государства Кувейт, Государства Катар, Королевства Саудовская Аравия и Хашимитского Королевства Иордания в поддержку свободы судоходства в проливе.

В ОАЭ выразили благодарность Королевству Бахрейн за дипломатические усилия и ведущую роль в продвижении проекта резолюции.

С 28 февраля 2026 года Иран осуществил не менее 21 атаки на коммерческие суда. В результате погибли более 10 членов экипажей, а около 20 000 моряков остаются на судах и не могут безопасно покинуть акваторию пролива из-за угроз со стороны Ирана.

Проект резолюции опирался на резолюцию 2817 (2026) Совета Безопасности, в которой осуждаются неспровоцированные атаки Ирана и угрозы в адрес ОАЭ и соседних государств, а также любые меры, направленные на закрытие, блокирование или иное ограничение международного судоходства через Ормузский пролив.

В резолюции подчеркивалось, что страны региона не являются сторонами более широких конфликтов и не должны быть в них втянуты. Несмотря на этот четкий сигнал, Иран продолжил неспровоцированные и незаконные атаки на коммерческие суда, прямо игнорируя резолюции Совета Безопасности.

В проекте резолюции подчеркивалась недопустимость создания препятствий для прохода через пролив. В документе также содержался призыв к государствам координировать усилия в области обороны для обеспечения безопасности судоходства. Кроме того, проект резолюции осуждал любые попытки воспрепятствовать международному судоходству через Ормузский пролив и требовал от Ирана немедленно прекратить атаки на коммерческие суда, а также любые действия, подрывающие свободу судоходства.

Как следует из резолюции Совета Безопасности ООН 2817 (2026), государства вправе в соответствии с международным правом защищать свои суда от атак и провокаций, в том числе от действий, подрывающих свободу судоходства. Проект резолюции призывал государства координировать оборонительные усилия для защиты свободы судоходства и обеспечения безопасности навигации.

Мировая экономика не может позволить себе тупиковую ситуацию в Совете Безопасности. Ормузский пролив остается жизненно важной артерией мировой морской безопасности и торговли, а также ключевым маршрутом глобальных поставок: через него проходит около одной пятой мировых объемов нефти и сжиженного природного газа, а также треть мировой торговли удобрениями. Почти полное закрытие пролива с момента начала регионального конфликта уже вызвало серьезные перебои на мировых энергетических рынках, вынудило ряд производителей в странах Залива приостановить поставки и поставило под угрозу экономическую стабильность и продовольственную безопасность далеко за пределами региона.

Государственный министр ОАЭ Лана Нуссейбе заявила: «Иран, закрыв Ормузский пролив, фактически взял мир в заложники. Перекрытие этого стратегического морского маршрута бьет по каждой семье, вынужденной платить больше за топливо, по каждому фермеру, сталкивающемуся с ростом цен на удобрения, и по каждой стране, зависящей от открытых морских путей. ОАЭ не намерены оставаться в стороне. Мы продолжим работать с международными партнерами как в ООН, так и за ее пределами, чтобы добиться открытия пролива и не допустить, чтобы экономический терроризм определял, сколько люди во всем мире будут платить за продовольствие и топливо. Международное сообщество должно действовать немедленно, чтобы открыть пролив и восстановить стабильность на мировых рынках».

Постоянный представитель ОАЭ при ООН Мохамед Абушахаб заявил: «Ни одна страна не должна обладать возможностью перекрывать артерии мировой торговли. Совет Безопасности был обязан действовать, но не сделал этого. Ормузский пролив не должен становиться для Ирана предметом торга или инструментом давления в глобальной политике».

Соавторами резолюции Совета Безопасности ООН 2817 выступили 136 стран, что стало рекордным показателем. Документ подтвердил незаконность закрытия Ираном Ормузского пролива и осудил неспровоцированные атаки Ирана на ОАЭ и соседние государства. Совет Международной морской организации 19 марта 2026 года также жестко осудил угрозы и атаки Ирана на коммерческие суда в Ормузском проливе и прилегающих районах. Соавторами этого документа выступили более 115 государств-членов — это рекордный показатель в истории организации. ОАЭ призвали все государства в полной мере выполнить резолюцию 2817 и принять срочные меры для немедленного открытия пролива.

ОАЭ вместе с Саудовской Аравией, Кувейтом, Катаром и Иорданией продолжают интенсивные дипломатические контакты со всеми членами Совета Безопасности. ОАЭ подтверждают свою неизменную приверженность коллективным международным усилиям, направленным на обеспечение морской безопасности и бесперебойного функционирования мировой торговли. Кроме того, ОАЭ намерены и далее конструктивно участвовать в международных процессах в соответствии с международным правом и Уставом ООН, чтобы способствовать урегулированию этого кризиса и защите мировой экономики.

Несмотря на итоги голосования в Совете Безопасности ООН во вторник, в международном сообществе сохраняется широкий консенсус относительно серьезности этого кризиса и необходимости срочно защитить свободу судоходства.