Системы ПВО ОАЭ перехватили 17 баллистических ракет и 35 беспилотников

АБУ-ДАБИ, 8 апреля 2026 года (WAM) -- Министерство обороны ОАЭ сообщило, что в среду, 8 апреля 2026 года, системы ПВО страны перехватили 17 баллистических ракет и 35 беспилотников, запущенных из Ирана.

С начала открытых иранских атак силы ПВО ОАЭ перехватили в общей сложности 537 баллистических ракет, 26 крылатых ракет и 2 256 беспилотников.

В результате сегодняшних атак легкие травмы получили три человека. Таким образом, общее число пострадавших достигло 224. Среди них граждане ОАЭ, Египта, Судана, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Азербайджана, Йемена, Уганды, Эритреи, Ливана, Афганистана, Бахрейна, Коморских Островов, Турции, Ирака, Непала, Нигерии, Омана, Иордании, Палестины, Ганы, Индонезии, Швеции, Туниса, Марокко и России.

За последние часы сообщений о погибших не поступало. С начала открытых иранских атак число погибших при исполнении достигло двух человек, помимо гражданина Марокко, работавшего по контракту с вооруженными силами. Число погибших среди гражданского населения составляет 10 человек — граждан Пакистана, Непала, Бангладеш, Палестины, Индии и Египта.