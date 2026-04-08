ОАЭ подчеркивают важность выполнения Ираном обязательств по прекращению террористических атак и обеспечению свободы судоходства

АБУ-ДАБИ, 8 апреля 2026 года (WAM) -- ОАЭ внимательно следят за ситуацией после объявления президента США Дональда Трампа о двухнедельном прекращении огня между США и Ираном. Власти страны рассчитывают получить дополнительные разъяснения по условиям соглашения, чтобы убедиться, что Иран немедленно прекратит все боевые действия в регионе и без каких-либо условий откроет Ормузский пролив.

В МИД ОАЭ заявили, что неспровоцированные атаки Ирана на инфраструктуру, энергетические объекты и гражданские цели за последние 40 дней требуют жесткой реакции. В ведомстве отметили, что за это время было применено 2760 баллистических и крылатых ракет и беспилотников. Эти атаки привели к гибели людей и материальному ущербу. Иран, как подчеркнули в ОАЭ, должен быть привлечен к ответственности и полностью возместить причиненный ущерб.

В министерстве подчеркнули, что необходим комплексный и долгосрочный подход ко всем угрозам, исходящим от Ирана. Речь идет о его ядерной программе, баллистических ракетах, беспилотниках, военном потенциале, а также о связанных с ним вооруженных группировках и террористических организациях. Кроме того, в ведомстве заявили о необходимости прекратить угрозы свободе судоходства, экономическое давление и пиратство в Ормузском проливе. В министерстве выразили надежду на достижение прочного мира для всех стран региона.

ОАЭ вновь заявили, что не являются стороной этой войны и предпринимали активные дипломатические усилия для того, чтобы предотвратить ее начало, в том числе по двусторонним каналам и в рамках Совета сотрудничества арабских государств Залива. В стране также подчеркнули, что надежно защищают свой суверенитет, безопасность и национальные достижения. Кроме того, ОАЭ указали на необходимость полного соблюдения Ираном резолюции 2817 Совета Безопасности ООН от 11 марта 2026 года, которая осудила иранские атаки и потребовала их немедленного прекращения.