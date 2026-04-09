Абдулла бин Заед обсудил по телефону развитие ситуации в регионе с рядом глав МИД

АБУ-ДАБИ, 9 апреля 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян в ходе телефонных разговоров с рядом министров иностранных дел братских и дружественных стран обсудил развитие ситуации в регионе после неспровоцированных и террористических ракетных атак Ирана, нацеленных на ОАЭ и ряд братских и дружественных государств.

Телефонные разговоры состоялись с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бин Фарханом бин Абдаллой, заместителем премьер-министра и министром иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айманом Сафади, а также министром иностранных дел Многонационального Государства Боливия Фернандо Арамайо.

Собеседники обсудили ситуацию в регионе на фоне объявленного президентом США Дональдом Трампом двухнедельного прекращения огня между США и Ираном.

В ходе бесед шейх Абдулла бин Заед подчеркнул необходимость того, чтобы Иран немедленно прекратил все враждебные действия в регионе, обеспечил полное и безоговорочное открытие Ормузского пролива и отказался от угроз свободе судоходства, международной торговле, энергетической безопасности и мировой экономике.

Шейх Абдулла бин Заед также поблагодарил министров за солидарность их стран с ОАЭ и подтвердил, что все жители и гости страны находятся в безопасности.

В ходе разговоров также была подчеркнута важность консолидации международных усилий для достижения устойчивого мира во всем регионе в интересах его народов и укрепления региональной безопасности и стабильности.