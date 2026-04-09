Международный аэропорт Бахрейна поэтапно возобновляет полеты

МАНАМА, 9 апреля 2026 года (WAM) -- Компания Bahrain Airport Company (BAC), управляющая Международным аэропортом Бахрейна, объявила о поэтапном возобновлении полетов. Ранее управление гражданской авиации при министерстве транспорта и телекоммуникаций объявило об открытии воздушного пространства королевства.

Как передает Информационное агентство Бахрейна, в BAC сообщили, что продолжают координацию с партнерами, чтобы обеспечить эффективное и бесперебойное восстановление работы аэропорта при соблюдении всех требований безопасности пассажиров.