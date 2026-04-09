Глава МИД Кувейта обсудил с пакистанским коллегой ситуацию в регионе

КУВЕЙТ, 9 апреля 2026 года (WAM) -- Министр иностранных дел Кувейта шейх Джаррах Джабер Аль-Ахмад Аль Сабах в среду провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром, в ходе которого стороны обсудили текущую ситуацию в регионе и предпринимаемые усилия по ее урегулированию.

Как сообщило Кувейтское агентство новостей KUNA, в ходе беседы шейх Джаррах Аль Сабах высоко оценил дипломатические усилия Пакистана, которые способствовали достижению прекращения огня между США и Ираном.