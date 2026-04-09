Главы МИД Бахрейна и Испании обсудили региональные и международные вопросы

МАНАМА, 9 апреля 2026 года (WAM) -- Министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бин Рашид Аль-Заяни провел телефонный разговор с министром иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Испании Хосе Мануэлем Альбаресом.

Как передает Информационное агентство Бахрейна, в ходе беседы министры обсудили прочные и давние связи между Бахрейном и Испанией, а также пути дальнейшего развития сотрудничества в различных сферах в интересах двух стран и их народов.

Стороны также обсудили дипломатическую деятельность Бахрейна в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН, включая его председательство в апреле.

Министры отметили роль Бахрейна в продвижении инициатив, направленных на поддержание международного мира и безопасности, а также на развитие эффективного многостороннего сотрудничества.