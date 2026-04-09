Ребенок погиб, тысячи человек эвакуированы из-за наводнений в Доминиканской Республике

ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, 9 апреля 2026 года (WAM) -- Проливные дожди в Доминиканской Республике привели к гибели ребенка, эвакуации тысяч человек, повреждению более 1 тыс. домов, а также перебоям с подачей электроэнергии и воды. Власти распорядились приостановить занятия в ряде государственных и частных школ.

Правительство перевело сотрудников, не занятых в жизненно важных сферах, на дистанционную работу. Власти также предупредили об угрозе наводнений и оползней и объявили режим повышенной готовности более чем в 12 провинциях, включая Санто-Доминго, который пострадал больше всего.