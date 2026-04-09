254 человека погибли, 1 165 получили ранения в результате израильских ударов по Ливану

БЕЙРУТ, 9 апреля 2026 года (WAM) -- Главное управление гражданской обороны Ливана сообщило, что число погибших в результате израильских авиаударов, нанесенных накануне по нескольким районам страны, прежде всего по столице Бейруту, возросло до 254. Число пострадавших достигло 1 165.

В заявлении ведомства говорится, что его сотрудники проводили спасательные операции, эвакуировали раненых и вывозили тела погибших с мест ударов, а также спасли несколько человек, оказавшихся под завалами, в крайне опасных и сложных полевых условиях.

В управлении добавили, что специализированные группы продолжают поисково-спасательные работы и разбор завалов в нескольких районах. По данным управления, число жертв может возрасти по мере продолжения операций на местах.