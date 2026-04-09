Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на востоке Индонезии, повреждены более 100 домов

ДЖАКАРТА, 9 апреля 2026 года (WAM) -- Неглубокое землетрясение магнитудой 4,9 произошло в среду на востоке Индонезии, в результате чего были повреждены более 100 домов и пострадали люди. Об этом сообщили местные власти.

По данным Геологической службы США (USGS), подземные толчки были зафиксированы незадолго до полуночи на глубине около 10,4 км. Эпицентр землетрясения находился примерно в 104 км к востоку от города Маумере в провинции Восточная Нуса-Тенгара.

Наибольший ущерб пришелся на две деревни на небольшом острове Адонара. Как сообщил местный чиновник Исмаил Датон Бан, там повреждены более 100 домов, не менее 20 человек получили ранения.