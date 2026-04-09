Минобороны ОАЭ подтвердило отсутствие воздушных угроз в небе страны в последние часы

АБУ-ДАБИ, 9 апреля 2026 года (WAM) -- Министерство обороны ОАЭ сообщило, что 9 апреля 2026 года системы противовоздушной обороны страны не зафиксировали ни одной баллистической ракеты, крылатой ракеты или беспилотника, запущенных с территории Ирана.

В ведомстве отметили, что с начала открытых иранских атак силы ПВО ОАЭ перехватили в общей сложности 537 баллистических ракет, 26 крылатых ракет и 2 256 беспилотников.

В последние часы новых пострадавших не зарегистрировано, общее число раненых составляет 224 человека. Среди них граждане ОАЭ, Египта, Судана, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Азербайджана, Йемена, Уганды, Эритреи, Ливана, Афганистана, Бахрейна, Коморских островов, Турции, Ирака, Непала, Нигерии, Омана, Иордании, Палестины, Ганы, Индонезии, Швеции, Туниса, Марокко и России.

В последние часы сообщений о погибших не поступало. С начала иранских атак число погибших достигло двух. Кроме того, погиб гражданин Марокко, работавший по контракту с вооруженными силами. Среди гражданского населения погибли 10 человек — граждане Пакистана, Непала, Бангладеш, Палестины, Индии и Египта.