Полиция Дубая помогла ликвидировать крупную преступную сеть из Шотландии в ходе международной операции

АБУ-ДАБИ, 10 апреля 2026 года (WAM) -- Полиция Дубая совместно с МВД ОАЭ сыграла ключевую роль в ликвидации группировки Lyons Clan, считающейся одной из самых известных преступных организаций Шотландии. Операция проходила в рамках международной кампании по борьбе с отмыванием денег и транснациональной организованной преступностью. В ходе международной операции под названием Armorum полиция Дубая задержала одного из ключевых участников группировки сразу после его прибытия в аэропорт Дубая. Ранее в его отношении был выдан красный циркуляр Интерпола.

Операцию возглавляла Гражданская гвардия Испании. В нескольких странах были задержаны 14 человек. Это, как отмечается, вновь подтверждает приверженность ОАЭ международному сотрудничеству в сфере безопасности и показывает способность страны эффективно участвовать в розыске опасных преступников на международном уровне.

Операция стала примером высокого уровня международного взаимодействия правоохранительных органов. В ней участвовали полиция Дубая, Гражданская гвардия Испании, Европол, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании, Управление по борьбе с наркотиками США, а также другие полицейские структуры.

Совместные действия правоохранительных органов позволили установить участников сети, пресечь ее деятельность и арестовать активы, связанные с преступной деятельностью.

Как показало расследование, сеть занималась наркоторговлей и отмыванием денег, а ее деятельность охватывала Европу, Ближний Восток и Азию. Для управления и сокрытия незаконных доходов использовались подставные компании и сложные финансовые схемы.