Эмир Катара обсудил с премьер-министром Пакистана ситуацию в регионе

ДОХА, 10 апреля 2026 года (WAM) -- Эмир Катара Его Высочество шейх Тамим бин Хамад Аль Тани в ходе телефонного разговора с премьер-министром Пакистана Мухаммадом Шехбазом Шарифом обсудил развитие ситуации в регионе, в том числе последние события, связанные с объявлением о прекращении огня.

Как сообщило Катарское агентство новостей (QNA), премьер-министр Пакистана проинформировал эмира Катара о деталях соглашения о прекращении огня. Стороны также обсудили агрессию против Ливана и ее последствия для региональной безопасности и стабильности, подчеркнув необходимость поддержки мирных усилий и урегулирования конфликтов путем диалога и дипломатии.