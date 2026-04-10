Еврокомиссия выступила против введения сборов за проход через Ормузский пролив

БРЮССЕЛЬ, 10 апреля 2026 года (WAM) -- Еврокомиссия заявила, что проход через Ормузский пролив должен оставаться свободным и не облагаться никакими сборами.

Выступая на брифинге в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, представитель Еврокомиссии Ануар Эль Ануни отметил, что международное право гарантирует свободу судоходства и не предусматривает плату за транзит.

Он подчеркнул, что свобода судоходства должна быть обеспечена, и призвал соблюдать международные правила, регулирующие движение по международным морским путям.